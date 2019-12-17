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В Курске заменили больше 25 тысяч светильников

О неработающих светильниках можно сообщать в городской комитет ЖКХ
В Курске заменили больше 25 тысяч светильников

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В Курске завершается монтаж новых светодиодных светильников. Специалисты заменили уже более 25 тысяч светильников, в том числе более 15 тысяч – в частном секторе. 

Вместо старых натриевых и ртутных ламп устанавливают светодиодные светильники. 

Более 1800 светильников на центральных улицах оснащены модулями связи для дистанционного контроля и управления, их яркость можно регулировать в зависимости от потребностей и загрузки улиц. Сейчас специалисты налаживают программное обеспечение для тестирования сети. 

Параллельно устраняют дефекты сетей наружного освещения. По поручению главы города комитет жилищно-коммунального хозяйства заключил муниципальный контракт со специализированной организацией на текущий ремонт, техническое обслуживание и оперативное управление сетями. 

Информацию о неработающих светильниках можно сообщать в городской комитет ЖКХ по телефону 52-15-95. 

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