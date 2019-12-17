В Курске заменили больше 25 тысяч светильников
О неработающих светильниках можно сообщать в городской комитет ЖКХ
Вместо старых натриевых и ртутных ламп устанавливают светодиодные светильники.
Более 1800 светильников на центральных улицах оснащены модулями связи для дистанционного контроля и управления, их яркость можно регулировать в зависимости от потребностей и загрузки улиц. Сейчас специалисты налаживают программное обеспечение для тестирования сети.
Параллельно устраняют дефекты сетей наружного освещения. По поручению главы города комитет жилищно-коммунального хозяйства заключил муниципальный контракт со специализированной организацией на текущий ремонт, техническое обслуживание и оперативное управление сетями.
Информацию о неработающих светильниках можно сообщать в городской комитет ЖКХ по телефону 52-15-95.