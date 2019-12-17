Сегодня часть Курска останется без холодной воды

Это связано с проведением «Курскводоканалом» плановых работ

Так с 10 утра до 5 вечера будет прекращена подача холодной воды по улицам 50 Лет Октября с прилегающими: Суворовский переулок, улица Суворовская, Бойцов 9 Дивизии, Звёздная, проспект Клыкова, проспект Хрущёва, от №24 до №44, Веспремская, 71, Запольная, улицы Фатежские, Мичурина, Большевиков, Пучковка – 2-я Орловская, с прилегающими улицами, проспект Дружбы 19А, 19Б, 19В; улица Энгельса, Студенческая, 3, улицы Песковские, Литовская с прилегающими улицами, а также улицы Дзержинского, Красной Армии, Пионеров с прилегающими (от 50 Лет Октября – ул. Энгельса до улицы Советской – Белинского).Кроме того будет снижено давление в сетях водопровода на улицах Косухина, Воробьёва, Мыльникова, Студенческая, Веспремская, Орловская, Майском бульваре, проспектах Хрущёва, Дружбы, Энтузиастов, Сергеева, Плевицкой.Курянам рекомендуют сделать необходимый запас воды. Справки по телефону 70-06-14.