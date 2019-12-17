Более 24 миллиардов рублей перечислили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды с начала года

По объемам налоговых выплат филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» неоднократно входили в своих регионах в число крупнейших налогоплательщиков

Компании «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») являются ответственными налогоплательщиками, своевременно и добросовестно исполняя свои налоговые обязательства. За девять месяцев отчисления компаний в бюджеты разных уровней составили 24,74 млрд. рублей.9,96 млрд. рублей направлено в федеральный бюджет. В региональные бюджеты направлено 8,11 млрд. рублей, в местные бюджеты в виде земельного налога – 44,6 млн. рублей.Отчисления на страховые взносы (Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования) и внебюджетные фонды (обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) составили около 6,6 млрд. рублей.Своевременная и в полном объеме уплата налогов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в значительной степени способствует успешной реализации в регионах деятельности компаний (20 субъектов РФ) экономических и социальных программ, направленных на повышение общего благосостояния и качества жизни населения, развитие образования, культуры, здравоохранения.По объемам налоговых выплат филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» неоднократно входили в своих регионах в число крупнейших налогоплательщиков.