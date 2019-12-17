В Курской области селяне спасли из горящего дома соседку

Из-за перекала печи в доме треснул дымоход

В одном из частных домов в деревне Буклята Золотухинского района вечером 16 декабря произошел пожар. Из огня удалось спасти 67-летнюю хозяйку жилища. Примечательно, что спасли женщину её соседи, отмечают в региональном МЧС.Выйдя на улицу, мужчина, проживающий по соседству, увидел горящую крышу дома. Сына он попросил позвонить в службу спасения, а сам бросился на место происшествия. Выбив окно, селянин зашёл в дом. В комнате находилась хозяйка, которая, по словам спасшего её соседа, даже не осознавала всю опасность своего положения. Мужчина схватил её и передал в окно подоспевшему на помощь сыну.К счастью, пенсионерка не пострадала. Прибывшие огнеборцы пожарных частей Золотухинского и Поныровского районов ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю.По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи, в результате чего треснул дымоход.