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В Курской области селяне спасли из горящего дома соседку

Из-за перекала печи в доме треснул дымоход
В Курской области селяне спасли из горящего дома соседку

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В одном из частных домов в деревне Буклята Золотухинского района вечером 16 декабря  произошел пожар. Из огня удалось спасти 67-летнюю хозяйку жилища. Примечательно, что спасли женщину её соседи, отмечают в региональном МЧС. 

Выйдя на улицу, мужчина, проживающий по соседству, увидел горящую крышу дома. Сына он попросил позвонить в службу спасения, а сам бросился на место происшествия. Выбив окно, селянин зашёл в дом. В комнате находилась хозяйка, которая, по словам спасшего её соседа, даже не осознавала всю опасность своего положения. Мужчина схватил её и передал в окно подоспевшему на помощь сыну.

К счастью, пенсионерка не пострадала. Прибывшие огнеборцы пожарных частей Золотухинского и Поныровского районов ликвидировали пожар. Огонь уничтожил кровлю. 

По предварительным данным, причиной возгорания стал перекал печи, в результате чего треснул дымоход.




ФОТО - ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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