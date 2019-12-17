Под Курском автомобилист пытался проскочить ж/д переезд на "красный". Машина перевернулась

Водителю не удалось избежать столкновения с электричкой

Сегодня около десяти утра на 413 км перегона "Льгов- Блохино" произошла авария - легковушка въехала в электричку. ДТП случилось вблизи дома номер 1 по улице Курская в посёлке Карла Либкнехта Курчатовского района.Как сообщили в региональном УМВД, "ВАЗ2114", за рулём которого был 47-летний мужчина, ехвл в сторону автодороги "Курск- Рыльск". В это же время по путям двигался пригородный поезд 6411 "Курск-Глушково". Отмечается, что водитель проезжал на запрещающий сигнал семафора.В результате машина перевернулась, а автомобилиста с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.Движение поездов не нарушено.По факту ДТП проводится проверка, сообщили в полиции.