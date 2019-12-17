Под Курском автомобилист пытался проскочить ж/д переезд на "красный". Машина перевернулась
Водителю не удалось избежать столкновения с электричкой
Как сообщили в региональном УМВД, "ВАЗ2114", за рулём которого был 47-летний мужчина, ехвл в сторону автодороги "Курск- Рыльск". В это же время по путям двигался пригородный поезд 6411 "Курск-Глушково". Отмечается, что водитель проезжал на запрещающий сигнал семафора.
В результате машина перевернулась, а автомобилиста с ранениями различной степени тяжести госпитализировали.
Движение поездов не нарушено.
По факту ДТП проводится проверка, сообщили в полиции.
ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ МЧС РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ