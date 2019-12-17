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Под Курском автомобилист пытался проскочить ж/д переезд на "красный". Машина перевернулась

Водителю не удалось избежать столкновения с электричкой
Под Курском автомобилист пытался проскочить ж/д переезд на "красный". Машина перевернулась

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Сегодня около десяти утра на 413 км перегона "Льгов- Блохино" произошла авария - легковушка въехала в электричку. ДТП случилось вблизи дома номер 1 по улице Курская в посёлке Карла Либкнехта Курчатовского района. 

Как сообщили в региональном УМВД, "ВАЗ2114", за рулём которого был 47-летний мужчина, ехвл в сторону автодороги "Курск- Рыльск". В это же время по путям двигался пригородный поезд 6411 "Курск-Глушково". Отмечается, что водитель проезжал на запрещающий сигнал семафора. 

В результате машина перевернулась, а автомобилиста с ранениями различной степени тяжести госпитализировали. 


Движение поездов не нарушено.

По факту ДТП проводится проверка, сообщили в полиции.




ФОТО - УМВД РОССИИ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ГУ МЧС РОССИИ  ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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