В Курске поймали похитителя чёрного металла
Мужчина украл металл в одной из организаций, пропажу там ещё не заметили
Он ехал в Железнодорожном округе, когда сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки остановили его машину. Мужчина, увидев стражей порядка, сначала пытался развернуться. Затем, когда манёвр не удался, вернулся на дорогу.
Дорожные полицейские заметили в транспорте металлические изделия. На вопрос, откуда и куда он их перевозит, водитель путался в словах, поэтому правоохранители решили проверить его версии. В дальнейшем ни одна из них не подтвердилась, зато выяснилось, что перевозимый металл похищен.
После оценки металл возвращены владельцам. По факту хищения проводится проверка.