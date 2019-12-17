В Курске поймали похитителя чёрного металла

Мужчина украл металл в одной из организаций, пропажу там ещё не заметили

35-летний курянин украл чёрный металл в одной из организаций. Руководство фирмы пропажу ещё не заметило, но бдительные полицейские обратили внимание на подозрительного автомобилиста.Он ехал в Железнодорожном округе, когда сотрудники дорожно-патрульной службы для проверки остановили его машину. Мужчина, увидев стражей порядка, сначала пытался развернуться. Затем, когда манёвр не удался, вернулся на дорогу.Дорожные полицейские заметили в транспорте металлические изделия. На вопрос, откуда и куда он их перевозит, водитель путался в словах, поэтому правоохранители решили проверить его версии. В дальнейшем ни одна из них не подтвердилась, зато выяснилось, что перевозимый металл похищен.После оценки металл возвращены владельцам. По факту хищения проводится проверка.