Эти управляющие компании не вели экономическую деятельность

14 курских «управляек» лишили лицензий. Об этом сообщил Роман Старовойт на встрече с руководителями ведущих управляющих компаний региона. На совещании говорили о повышении качества обслуживания многоквартирных домов.Как уточнил губернатор, эти управляющие компании не вели экономическую деятельность.Сейчас областная администрация работает над перечнем "нерадивых" управляек - на которые чаще всего жалуются жители. Ведётся анализ. Если подтвердится их неэффективность, они также лишатся лицензий.Основное нарекание к управляющим компаниям – несвоевременное реагирование на обращения граждан. Глава региона посоветовал представителям управляек организовать работу с жителями через социальные сети, а также рассмотреть возможность проведения голосований собственников жилья на портале «Действуем вместе». При этом Роман Старовойт призвал коммунальные организации в корне поменять подходы к работе – повысить прозрачность формирования тарифов и качество оказываемых услуг.В этом году в жилинспекцию по поводу ненадлежащего оказания услуг в сфере ЖКХ поступило более 4 тысяч обращений от курян, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.