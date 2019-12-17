ТАКТ".В Доме Советов прошло заседание Координационного совета по делам многодетных семей. На повестке дня ряд актуальных вопросов. Речь шла о трудоустройстве многодетных родителей, обеспечении семей земельными участками и о реализации мер социальной поддержки в целом, сообщает телеканал "
Уже со следующего года курские многодетные семьи при рождении третьего и каждого последующего ребёнка будут получать выплату, доведённую до уровня прожиточного минимума – чуть более 10 тысяч рублей. Поддержат и молодёжь. Например, до трёх тысяч рублей увеличится размер выплаты при рождении ребёнка в студенческой семье. Ещё одной важной темой заседания стало обсуждение законопроекта об использовании областного маткапитала.
Татьяна Сукновалова, председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области: «К нам часто обращаются по направлениям областного материнского капитала. Очень болезненная тема для многодетных семей – это обеспечение автомобилем. Так вот мы такой проект закона подготовили, чтобы многодетные семьи могли использовать областной материнский капитал и на приобретение автомобиля».
В Курске обсудили меры поддержки многодетных семьей
Уже со следующего года курские многодетные семьи при рождении третьего и каждого последующего ребёнка будут получать выплату, доведённую до уровня прожиточного минимума