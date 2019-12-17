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Курянка отсудила у городской администрации полсотни тысяч рублей

Её дочь покусали бродячие собаки
Курянка отсудила у городской администрации полсотни тысяч рублей

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Курянка отсудила у городской администрации полсотни тысяч рублей, за то, что её дочь покусали бродячие собаки. 

16-летняя девушка в марте прошлого года шла около одного из домов по улице Серёгина, где на неё напала стая бродячих собак. Один из псов несколько раз укусил школьницу. В итоге той пришлось обратиться в больницу и делать прививки от бешенства.

Мать девушки требовала один миллион рублей, подала иск в суд, потому что по закону отловом собак в Курске занимается городская администрация. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, посчитав администрацию Курска ненадлежащим ответчиком по делу. Тогда женщина обратилась в областной суд, который и обязал городские власти выплатить по иску 50 тысяч рублей.

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