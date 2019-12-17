  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская пенсионерка угостила водой прохожую и лишилась 62 тысяч рублей

Молодая женщина специально выискивала в посёлке возможных "жертв"
Курская пенсионерка угостила водой прохожую и лишилась 62 тысяч рублей

Читайте также

В Льговском районе в полицию обратилась 87-летняя старушка, которая не смогла найти в доме спрятанные деньги. 
При этом она пояснила, что из-за возраста может не помнить, где их спрятала. Однако полицейские, прибыв на место, выяснили, что недавно в дом к пожилой женщине приходила неизвестная женщина. Случайная прохожая, заметив хозяйку на улице, попросила принести воды. Пенсионерка откликнулась на просьбу, и незнакомка сама прошла за ней в дом. Пока старушка отошла за стаканом, женщина успела найти в комнате шкатулку со сбережениями и похитить 62 тысячи рублей. После чего поблагодарив за помощь, скрылась.

Вскоре правоохранители нашли воровку. Ей оказалась 30-летняя женщина. Она призналась, что в тот день приехала в соседний посёлок в поисках возможных "жертв", надеясь обнаружить в их домах ценные вещи.

Часть похищенных денег у неё изъяли, остальную сумму она должна возместить. Сейчас полицейские проверяют информацию о причастности злоумышленницы к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Ароматный шашлык, согревающий глинтвейн и праздничные сувениры. В Курске открылась Новогодняя ярмарка

В Курске намерены завлекать туристов с помощью Соловья-разбойника

31 декабря в Курской области объявили выходным днём

Курянка отсудила у городской администрации полсотни тысяч рублей

В Курске обсудили меры поддержки многодетных семьей

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске