Курская пенсионерка угостила водой прохожую и лишилась 62 тысяч рублей

Молодая женщина специально выискивала в посёлке возможных "жертв"

В Льговском районе в полицию обратилась 87-летняя старушка, которая не смогла найти в доме спрятанные деньги.При этом она пояснила, что из-за возраста может не помнить, где их спрятала. Однако полицейские, прибыв на место, выяснили, что недавно в дом к пожилой женщине приходила неизвестная женщина. Случайная прохожая, заметив хозяйку на улице, попросила принести воды. Пенсионерка откликнулась на просьбу, и незнакомка сама прошла за ней в дом. Пока старушка отошла за стаканом, женщина успела найти в комнате шкатулку со сбережениями и похитить 62 тысячи рублей. После чего поблагодарив за помощь, скрылась.Вскоре правоохранители нашли воровку. Ей оказалась 30-летняя женщина. Она призналась, что в тот день приехала в соседний посёлок в поисках возможных "жертв", надеясь обнаружить в их домах ценные вещи.Часть похищенных денег у неё изъяли, остальную сумму она должна возместить. Сейчас полицейские проверяют информацию о причастности злоумышленницы к аналогичным преступлениям. Возбуждено уголовное дело.