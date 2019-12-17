В Курске намерены завлекать туристов с помощью Соловья-разбойника

ТАКТ".В сентябре на заседании президиума совета при президенте России по национальным проектам и стратегическому развитию была поставлена задача - развивать туризм. Было отмечено, что это отрасль экономики, которая должна приносить прибыль. Один из способов продвинуть туристический бренд города Курска - тематический конкурс. Он прошел в областном центре уже во второй раз, сообщает телеканал "
Виктор Карамышев, глава города Курска: «У нас действительно большой туристический потенциал. Это богатейшая история. Мы идем с вами к тысячелетию города Курска. Это паломнический туризм. Это лечебный туризм. И многое-многое другое. Но для этого наша инфраструктура туристической отрасли также должна соответствовать».
По словам мэра, конкурс - это своеобразным смотр, необходимый для того, чтобы оценить состояние отрасли. Участие принимали организации, предприниматели, работники сферы туризма, а также ремесленники, изготавливающие сувенирную продукцию. В числе 22 победителей – преподаватель одного из вузов Валерия Ужакина. Она создала настольную игру, которая помогает узнать историю города, его культуру, а также выдающихся уроженцев.
Валерия Ужакина, педагог-организатор: «Идея появилась благодаря моим студентам, с которыми мы часто гуляем по городу. Однажды был случай, что они не нашли место, где я просила их встретиться. Это был памятник имени Свиридова. Мы обсудили и решили, что настольные игры любят все, они захватывают. Мы решили игру нарисовать. Есть разные категории – например, народное творчество, знаменитые люди, которые родились в Курске. Вы попадаете на клетку, вам нужно ответить на вопрос. Вы либо отвечаете, либо нет. Выигрывает тот, кто набрал больше баллов».
Победителей наградили, но какие выводы сделаны – в мэрии не говорят. Виктор Карамышев лишь отметил, что планов по развитию туристической привлекательности много. Среди них - строительство гостиниц премиум-класса. Более детально мэр остановился на вопросе создания бренда города. По его словам, сейчас всерьез рассматривается возможность сделать Курск родиной персонажа русских былин и сказок – Соловья-разбойника.
Виктор Карамышев, глава города Курска: «Есть прекрасные примеры. Дед Мороз – Великий Устюг. Паломничество под Новый год туда идет. Есть другие города, которые себя брендируют, и там есть ситуационный туризм. У нас тоже прорабатывается вопрос о возможности брендирования Соловья-разбойника, который перекликается с курским соловьем. И это могло бы стать целой отраслью туристической индустрии».
К планам поселить в областном центре Соловья-разбойника и заявить об этом на весь мир, куряне относятся по-разному.
- Мне кажется, что Соловей-разбойник все же отрицательный персонаж. Я не знаю, как это скажется на имидже нашего города. Ведь в нашем городе есть и другие места, которые вполне могут стать брендом. И вообще у нас есть курский соловей. Зачем нам Соловей-разбойник, если у нас есть курский соловей, который прекрасно поет и потрясает своими трелями?
- Если так посудить, то Соловей-разбойник не такой уж плохой персонаж. Все-таки что-то в нем есть. Героическое. Бодался с нашим богатырем. Почему бы и нет?
- Персонаж интересный – идея дурная.
- Соловей-разбойник - отрицательный персонаж в сказках. Пусть решают сами. Я в принципе, не против, если наш город будет похож на какую-то сказку»
Идея прописать персонажа сказок в Курской области не нова. Бренд раньше уже пытались продвигать, но по каким-то причинам этот процесс остановился.
В Курске намерены завлекать туристов с помощью Соловья-разбойника
Один из способов продвинуть туристический бренд города Курска - тематический конкурс