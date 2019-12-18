В Курске приступили к реконструкции очистных сооружений

На это уйдёт три года и около двух миллиардов рублей

В Курске приступили к реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях. На это уйдёт три года и около двух миллиардов рублей.В этом году на выполнение работ требуется порядка 442 миллионов рублей, из которых 384 миллиона поступили из федерального бюджета, почти по четыре миллиона – из областного и городского бюджетов, ещё 50 миллионов – собственные средства "Курскводоканала".Помимо ремонта существующих сооружений предусмотрено и строительство новых, а также установка высокотехнологического оборудования, которое позволит применять современные схемы и методы обработки сточных вод и осадков, а также снизить интенсивность неприятного запаха в несколько раз.Реконструкцией займётся ООО "Строительный Холдинг Тезис". До конца года он должен закончить бетонные работы и смонтировать часть оборудования, которое уже заказано на заводах-изготовителях.Строительный контроль осуществляет Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ Минстроя России, специалисты которого находятся на объекте, отметили в мэрии.