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В Курске приступили к реконструкции очистных сооружений

На это уйдёт три года и около двух миллиардов рублей
В Курске приступили к реконструкции очистных сооружений

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В Курске приступили к реконструкции системы биологической очистки на городских очистных сооружениях. На это уйдёт три года и около двух миллиардов рублей. 

В этом году на выполнение работ требуется порядка 442 миллионов рублей, из которых 384 миллиона поступили из федерального бюджета, почти по четыре миллиона – из областного и городского бюджетов, ещё 50 миллионов – собственные средства "Курскводоканала". 

Помимо ремонта существующих сооружений предусмотрено и строительство новых, а также установка высокотехнологического оборудования, которое позволит применять современные схемы и методы обработки сточных вод и осадков, а также снизить интенсивность неприятного запаха в несколько раз. 

Реконструкцией займётся ООО "Строительный Холдинг Тезис". До конца года он должен закончить бетонные работы и смонтировать часть оборудования, которое уже заказано на заводах-изготовителях. 

Строительный контроль осуществляет Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ Минстроя России, специалисты которого находятся на объекте, отметили в мэрии. 
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