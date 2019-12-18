В Курске осудили 25-летнего лихача, по вине которого погиб пешеход

Мужчина переходил дорогу по "зебре"

Промышленный райсуд Курска вынес приговор 25-летнему курянину, по вине которого погиб пешеход.Авария произошла вечером 9 июля.Автомобилист на "Опель Астра" ехал по проспекту Ленинского комсомола со скоростью не менее 69,9 км/ч, отмечают в прокуратуре. В это время он заметил, что мужчина начал переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Однако водитель не снизил скорость, решил объехать пешехода и выехал на встречную полосу. На ней он и сбил мужчину. От полученных травм тот скончался.Суд признал курянина виновным и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того в течение 2 лет он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Также родственникам погибшего он обязан выплатить полмиллиона в качестве компенсации морального вреда.