Более 350 школьников курской гимназии стали слушателями уроков электробезопасности Курскэнерго

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» проводят системную работу по профилактике электротравматизма

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» проводят системную работу по профилактике электротравматизма.С начала декабря энергетики провели серию тематических уроков, участниками которых стали порядка 350 учеников младших классов МБОУ «Гимназия №4» города Курска.Работники предприятия рассказали ребятам о важности соблюдения правил поведения вблизи энергоустановок. В преддверии новогодних праздников сотрудники Курскэнерго уделили особое внимание правильному обращению с электроприборами.На примере ребуса, составленного по мотивам сказки «Нерадивые козлята», специалисты филиала еще раз напомнили детям, что нельзя разбирать гирлянды или пытаться их починить, когда они включены в розетку - это может привести к удару током, а все виды пиротехники предназначены для использования на улице на расстоянии не менее 10 метров от энергообъектов.Дети посмотрели анимационный фильм о безопасном обращении с электричеством и вместе с энергетиками учились ходить «гусиным шагом».Одним из ярких элементов уроков для ребят стала возможность сделать фото в настоящей экипировке электромонтера – диэлектрических ботах, перчатках, куртке, каске и с указателем напряжения.Для закрепления полученных знаний каждый участник занятий получил в подарок специализированную брошюру «Энерголандия» и расписание уроков с напоминанием правил безопасного поведения на улице и в быту., – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Валентина Бесчастных.До конца текущего года энергетики филиала планируют провести профилактические занятия в школах районов Курской области, где в общей сложности примут участие более 1000 детей.