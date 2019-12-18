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Более 350 школьников курской гимназии стали слушателями уроков электробезопасности Курскэнерго

Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» проводят системную работу по профилактике электротравматизма

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Специалисты филиала «Россети Центр Курскэнерго» проводят системную работу по профилактике электротравматизма.

С начала декабря энергетики провели серию тематических уроков, участниками которых стали порядка 350 учеников младших классов МБОУ «Гимназия №4» города Курска.

Работники предприятия рассказали ребятам о важности соблюдения правил поведения вблизи энергоустановок. В преддверии новогодних праздников сотрудники Курскэнерго уделили особое внимание правильному обращению с электроприборами.

На примере ребуса, составленного по мотивам сказки «Нерадивые козлята», специалисты филиала еще раз напомнили детям, что нельзя разбирать гирлянды или пытаться их починить, когда они включены в розетку - это может привести к удару током, а все виды пиротехники предназначены для использования на улице на расстоянии не менее 10 метров от энергообъектов.

Дети посмотрели анимационный фильм о безопасном обращении с электричеством и вместе с энергетиками учились ходить «гусиным шагом».

Одним из ярких элементов уроков для ребят стала возможность сделать фото в настоящей экипировке электромонтера – диэлектрических ботах, перчатках, куртке, каске и с указателем напряжения.

Для закрепления полученных знаний каждый участник занятий получил в подарок специализированную брошюру «Энерголандия» и расписание уроков с напоминанием правил безопасного поведения на улице и в быту.

«Проведение уроков по электробезопасности – важная практика в обучении детей, которую нужно обязательно продолжать дальше», – отметила заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии Валентина Бесчастных.

До конца текущего года энергетики филиала планируют провести профилактические занятия в школах районов Курской области, где в общей сложности примут участие более 1000 детей.

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