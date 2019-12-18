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Как будет работать общественный транспорт Курска в новогодние праздники

В новогоднюю ночь перевозить пассажиров будут 34 единицы пассажирского транспорта с 11 вечера до 3 часов утра
Как будет работать общественный транспорт Курска в новогодние праздники

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В департаменте пассажирского транспорта Курска рассказали как будет работать общественный транспорт в дни новогодних и рождественских праздников. 

Отмечается, что в этот период работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться в особом режиме. 

В новогоднюю ночь троллейбусы, коммерческие автобусы и микроавтобусы будут перевозить пассажиров с 11 вечера 31 декабря 2019 года до 3 часов утра 1 января 2020 года во все районы Курска. 

Троллейбусы будут работать на двух маршрутах: «проспект Дериглазова - Знаменский собор» и «Северо-западный микрорайон – Знаменский собор». 

Коммерческие автобусы будут курсировать по кольцевому маршруту «улица Косухина – улица Студенческая – улица Запольная - улица Ленина - улица Дзержинского - улица Студенческая – улица Косухина». 

Микроавтобусы в новогоднюю ночь будут работать на 15 маршрутах в различных направлениях: 

№ 202 «улица Малышева – магазин Полёт» 

№ 204 «улица Степная – Магистральный проезд – Триумфальная арка» 

№ 206 «Северо-западный микрорайон – улица 3-я Агрегатная» 

№ 208 «Волокно – Ж/Д вокзал» 

№ 210 «Северо-Западный микрорайон (остановкка Школа № 54, улица Косухина) – площадь Перекальского – Железнодорожный вокзал (по улице Запольная)» 

№ 216 «Авиацентр – 2-я Агрегатная» 

№ 227 «Улица Косухина – проспект Дериглазова» 

№ 228 «Северо-западный микрорайон – проспект Дериглазова» 

№ 243 «Микрорайон Волокно (улица Крюкова) – Областная больница - Северо-Западный микрорайон» 

№ 245 «улица Ильича – Областная больница» 

№ 247 «улица Светлая – Областная больница» 

№ 275 «проспект Плевицкой – проспект Клыкова – улица Бойцов 9-й дивизии – магазин Полёт» 

№ 280 «улица Пучковка – улица Кавказская – улица Ленина - улица Сумская –проспект Клыкова - улица Пучковка» 

№ 286 «улица Малышева (кинотеатр "Ассоль") – проспект Клыкова – СЧПУ» 

№ 289 «Магистральный проезд (онкоцентр) – проспект Клыкова – улица 50 лет Октября - Автовокзал».
 

Всего в новогоднюю ночь на городских маршрутах будут работать 34 единицы пассажирского транспорта, но 1 января некоторые водители отправятся отдыхать, поэтому на городских дорогах общественного транспорта будет меньше. 

Со 2 по 8 января 2020 года городской пассажирский транспорт будет работать по расписанию выходного дня. 

Сотрудники областной госавтоинспекции и областного УМВД рекомендуют курянам в эти дни активнее пересаживаться с личного на общественный транспорт.

Всю информацию о работе городского пассажирского транспорта можно уточнить по круглосуточному телефону 702-802.
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