Курянка, сама того не зная, оказалась наводчицей
Она случайно разболтала сожителю-рецидивисту, где соседка хранит деньги
Выяснилось, что о потайном месте селянка случайно рассказала своему 34-летнему сожителю. Ранее судимый мужчина в тот же день дождался, когда соседка выйдет во двор, проник в дом и похитил кошелёк с деньгами. Потом он сжёг бумажник, чтобы не оставлять вещественные доказательства. добычей рецидивиста стали 130 тысячами рублей.
Почти всю сумму он успел потратить за несколько дней на крупные покупки бытовой техники и гаджетов. Также мужчина нанял такси для автопрогулок по ночному Курску, поездки к родственникам и посещения развлекательных заведений.
Полицейские установили личность злоумышленника в день поступления сообщения о краже. Оперативники разыскивали его по нескольким адресам, а затем отследили передвижения и задержали. При задержании у подозреваемого изъяли около 20 тысяч рублей, остальную сумму его обяжут возместить, рассказали в региональном УМВД.
Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы.