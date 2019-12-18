  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курянка, сама того не зная, оказалась наводчицей

Она случайно разболтала сожителю-рецидивисту, где соседка хранит деньги
Курянка, сама того не зная, оказалась наводчицей

Читайте также

Жительница Кореневского района, сама того не подозревая, оказалась наводчицей. Женщина попросила у своей соседки - пенсионерки небольшую сумму в долг. Хозяйка не отказала и при гостье достала деньги, не скрывая, где они находятся. Через несколько дней старушку ограбили. 

Выяснилось, что о потайном месте селянка случайно рассказала своему 34-летнему сожителю. Ранее судимый мужчина в тот же день дождался, когда соседка выйдет во двор, проник в дом и похитил кошелёк с деньгами. Потом он сжёг бумажник, чтобы не оставлять вещественные доказательства. добычей рецидивиста стали 130 тысячами рублей.

Почти всю сумму он успел потратить за несколько дней на крупные покупки бытовой техники и гаджетов. Также мужчина нанял такси для автопрогулок по ночному Курску, поездки к родственникам и посещения развлекательных заведений.

Полицейские установили личность злоумышленника в день поступления сообщения о краже. Оперативники разыскивали его по нескольким адресам, а затем отследили передвижения и задержали. При задержании у подозреваемого изъяли около 20 тысяч рублей, остальную сумму его обяжут возместить, рассказали в региональном УМВД.

Возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до шести лет лишения свободы. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курскому патриотическому центру «Поиск» исполнилось 30 лет

Опубликована программа новогодних мероприятий в Курске

Медицинские чиновники судятся с антимонопольщиками за государственные деньги

Курский «Авангард» собираются покинуть ещё несколько игроков

Курян спрашивают, стоит ли ещё больше ограничить продажу алкоголя

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске