Директора курской филармонии снова увольняют
Причины увольнения не называются
Теперь, похоже, события повторяются. Этому, вероятно, способствовало и назначение нового руководителя комитета культуры (в ранге врио) Юлии Полетыкиной, пишут местные СМИ.
Официальных подтверждений пока нет, по слухам, приказ об увольнении Конореву уже вручили. Также, как и в прошлый раз, не называются и причины увольнения. Однако источники сообщают, что место директора филармонии займёт Максим Шанин, который сейчас возглавляет культурный центр «Звёздный».