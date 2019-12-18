Директора курской филармонии снова увольняют

Причины увольнения не называются

Директора Курской областной филармонии снова увольняют. Напомним, в мае Алексея Конорева уже попытались уволить, когда во главе регионального комитета по культуре стала Елена Яковлева. Тогда разгорелся скандал, артисты встали на защиту своего руководителя, он остался на должности, но с приставкой "и.о.", а Яковлевой пришлось покинуть свой пост.Теперь, похоже, события повторяются. Этому, вероятно, способствовало и назначение нового руководителя комитета культуры (в ранге врио) Юлии Полетыкиной, пишут местные СМИ.Официальных подтверждений пока нет, по слухам, приказ об увольнении Конореву уже вручили. Также, как и в прошлый раз, не называются и причины увольнения. Однако источники сообщают, что место директора филармонии займёт Максим Шанин, который сейчас возглавляет культурный центр «Звёздный».