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Лента новостей / В регионе

Директора курской филармонии снова увольняют

Причины увольнения не называются
Директора курской филармонии снова увольняют

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Директора Курской областной филармонии снова увольняют. Напомним, в мае Алексея Конорева уже попытались уволить, когда во главе регионального комитета по культуре стала Елена Яковлева. Тогда разгорелся скандал, артисты встали на защиту своего руководителя, он остался на должности, но с приставкой "и.о.", а Яковлевой пришлось покинуть свой пост.  

Теперь, похоже, события повторяются. Этому, вероятно, способствовало и назначение нового руководителя комитета культуры (в ранге врио) Юлии Полетыкиной, пишут местные СМИ. 

Официальных подтверждений пока нет, по слухам, приказ об увольнении Конореву уже вручили. Также, как и в прошлый раз, не называются и причины увольнения. Однако источники сообщают, что место директора филармонии займёт Максим Шанин, который сейчас возглавляет культурный центр «Звёздный».
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