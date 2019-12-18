Житель Курской области отдал почти 20 тысяч рублей за несуществующие запчасти

Мошенники даже прислали чек об отправке товара. Правда, он оказался нарисованным в фотошопе

25-летний житель Рыльска стал очередной жертвой интернет-мошенников, увидев в соцсетях объявление о продаже колёс для автомобиля по выгодной цене.Продавец сообщил, что, несмотря на то, что живёт в другом городе, отправит запчасти и даже ещё сделает скидку. Условием было перечисление сразу полной суммы за товар. Парень, уверенный, что удачно приобрёл товар с ценой, ниже которой не найти, перевёл почти 20 тысяч рублей неизвестным и стал ожидать товар. На следующий день продавцы прислали ему квитанцию об отправке запчастей службой доставки. Однако спустя почти два месяца товар так и не пришёл, а страница продавца была заблокирована. Как потом выяснилось, чека не существовало, мошенники подделали его в фоторедакторе.Полицейские установили, что объвление о продаже разместила семейная пара из Екатеринбурга. Злоумышленники создали страницу, куда скопировали реальные объявления других пользователей, не имея товара в наличии. Как только они получили деньги за выдуманные запчасти, страницу удалили.Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых проверяют на совершение аналогичных хищений.