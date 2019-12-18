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Житель Курской области отдал почти 20 тысяч рублей за несуществующие запчасти

Мошенники даже прислали чек об отправке товара. Правда, он оказался нарисованным в фотошопе
Житель Курской области отдал почти 20 тысяч рублей за несуществующие запчасти

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25-летний житель Рыльска стал очередной жертвой интернет-мошенников, увидев в соцсетях объявление о продаже колёс для автомобиля по выгодной цене. 

Продавец сообщил, что, несмотря на то, что живёт в другом городе, отправит запчасти и даже ещё сделает скидку. Условием было перечисление сразу полной суммы за товар. Парень, уверенный, что удачно приобрёл товар с ценой, ниже которой не найти, перевёл почти 20 тысяч рублей неизвестным и стал ожидать товар. На следующий день продавцы прислали ему квитанцию об отправке запчастей службой доставки. Однако спустя почти два месяца товар так и не пришёл, а страница продавца была заблокирована. Как потом выяснилось, чека не существовало, мошенники подделали его в фоторедакторе.

Полицейские установили, что объвление о продаже разместила семейная пара из Екатеринбурга. Злоумышленники создали страницу, куда скопировали реальные объявления других пользователей, не имея товара в наличии. Как только они получили деньги за выдуманные запчасти, страницу удалили.  

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых проверяют на совершение аналогичных хищений.  
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