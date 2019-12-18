Курян спрашивают, стоит ли ещё больше ограничить продажу алкоголя

Опрос проводится на странице областной администрации во "ВКонтакте"

В Курской области задумались о том, чтобы ещё больше ограничить розничную продажу алкоголя, так как поступает много подобных просьб, сообщили в прсс-службе региональной администрации. Но прежде чем разрабатывать и принимать какие-либо законы, власти решили узнать мнение курян. На странице администрации во "ВКонтакте" проводят опрос.Предлагают такие варианты ответов:Повысить минимальный возраст для продажи алкогольной продукции с 18 до 21 года,Запретить продажу пива на розлив в магазинах и объектах общественного питания, расположенных в жилых домах,Запретить размещение в жилых домах предприятий общественного питания, за исключением таких объектов как «кафе», «ресторан»,Запретить продажу алкоголя: в День молодёжи (27 июня), День трезвости (11 сентября) и выпускные вечера.Также есть варианты "Я против дополнительных ограничений" и "Мне всё равно".Большинство проголосовавших против размещения "разливаек" в жилых домах - почти 52%. Также многие высказываются за повышение возрастных ограничений (39,76%) и запрет размещения в жилых домах предприятий общепита (32,28%).