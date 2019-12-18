Медицинские чиновники судятся с антимонопольщиками за государственные деньги
Арбитражный суд Курской области рассмотрел заявление «Центра медицинской профилактики» по решению Федеральной антимонопольной службы
Суд аргументов не услышал – представитель заявителя на заседании отсутствовал, зато появились интересные подробности. Как оказалось, дело не ограничилось одной подобной закупкой.
Марина Волкова, заместитель руководителя Курского УФАС России:
- В прошлом году было несколько жалоб как раз на государственного заказчика, который проводил отбор для размещения информации для профилактики заболеваний. Выявлены были нарушения, но не критичные. Нельзя сказать – до боли неправильно была проведена закупка. В это же время были ограничения по территории, на которой должна была распространяться эта информация. Была объединена Курск и Курская область. По нашему мнению, территории необходимо было разделить и провести отдельно для города, и отдельно для области.
Учитывая, что 40% населения региона проживает в областном центре, выделение услуг по распространению информации в отдельные лоты обязательно. Это никак не повлияет на возможность граждан получить доступ к социальной рекламе. Соответствие целям государственной программы «Развитие здравоохранения в Курской области» при этом сохраняется.
Еще одним нарушением, по мнению суда, стало изначальное ограничение закупки. Его не соблюли.
Цитата из решения арбитражного суда Курской области : «Учитывая, что заказчиком установлено ограничение допуска к торгам малого предпринимательства, ФГУП «ВГТРК» (вещатель телеканалов Россия -1, Россия-24) не может быть участником обжалуемого аукциона».
Все тендеры по социальной рекламе доставались ООО «Курск ТВ плюс» - организации-посреднику, которая занимается размещением этих роликов на ГТРК. По информации из открытых источников, в период с мая 2015 года по сентябрь 2019 года выполнила контрактов больше чем на 7 миллионов рублей. Все они исключительно от медиков – в частности, от Центра медицинской профилактики.
Не секрет, что на социальную рекламу местному здравоохранению выделяются бюджетные средства. Защищать свои интересы в арбитраже ЦМП решил так же, за счет налогоплательщиков. Судебная инстанция остудила медиков, но рассматривался только один госконтракт из 18. Есть вероятность, что ФАС заинтересуется и остальными закупками.
С целью прояснить ситуацию телеканал "ТАКТ" связался с комитетом здравоохранения региона. Но там от комментариев воздержались.