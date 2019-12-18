Курскому патриотическому центру «Поиск» исполнилось 30 лет

ТАКТ". Бойцы обрели вечный покой, почет и славу от потомков. Евгений Константинов – один из участников центра «Поиск». Не представляет свою жизнь без поисковой деятельности.30 лет – этого много или мало? В Курском центра «Поиск», созданном в 1989 году, считают, что этот период времени не идет ни в какое сравнение с тем, как долго земля хранит в себе тайны Великой Отечественной войны. А учитывая, что их еще множество, то возраст поискового движения еще рано называть солидным. Вместе с тем, за прошедшие 30 лет сделано было многое. Поисковики нашли 13 тысяч останков советских воинов, погибших на полях сражений. Личности 1200 из них были установлены, сообщает телеканал "
Евгений Константинов, поисковик: «Хотел и добился. Меня привели, и я по сей день в отряде состою. Сын также со мной. С нами дети занимаются раскопками. Поднимают бойцов, останки. У нас большой отряд, дружная большая семья. Мы друг за друга горой, все вместе делаем. Ощущения противоречивые, когда поднимаешь останки бойцов. О многом задумываешься. Наши ровесники, но они старше нас на полвека, больше полувека. Поэтому и радость и грусть. Но больше радость за то, что мы их все-таки нашли».
На сегодняшний день в городах и районах области действуют 27 отрядов центра «Поиск». Всего в движении около 1000 участников. Все они – люди увлеченные. Никита Ворошилин признается, за три года поисковой деятельности, перестал волноваться из-за того, что земля хранит в себе еще и немало опасностей в виде неразорвавшихся боеприпасов.
Никита Ворошилин, поисковик: «Оно как-то не страшно. Увлекательно. Уже не понимаешь, что какая-то опасность есть. Просто увлечен работой, есть лишь желание что-то отыскать. Оно подавляет все страхи. Но осторожность нужна, конечно. Это обязательно».
Занимаются в центре не только поисковой работой, но также просветительской. Благодаря визитам в учебные заведения, подрастающее поколение лучше понимает – что такое Великая Отечественная война и какой подвиг совершили защитники Родины.
Игорь Алехин, поисковик: «Мы ездим по школам и показываем детям экспонаты. Дети трогают их, соприкасаются с историей. Я вижу, как у них горят глаза. Они интересуются этим. Мы открываем для детей что-то такое, что они еще не видели. Возможно, они видели в музеях, но там нельзя трогать. Мы же можем дать подержать в руки, расскажем об истории этой находки,. Не каждая находка проста, у каждой есть своя особенность».
Поздравить многочисленную команду поисковиков, а также руководителя центра «Поиск» Игоря Цуканова пришли представители региональных властей. Пообещали и в дальнейшем оказывать поддержку деятельности поисковой организации.
Курскому патриотическому центру «Поиск» исполнилось 30 лет
Поисковики нашли 13 тысяч останков советских воинов, погибших на полях сражений