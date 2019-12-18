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Курскому патриотическому центру «Поиск» исполнилось 30 лет

Поисковики нашли 13 тысяч останков советских воинов, погибших на полях сражений
Курскому патриотическому центру «Поиск» исполнилось 30 лет

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30 лет – этого много или мало? В Курском центра «Поиск», созданном в 1989 году, считают, что этот период времени не идет ни в какое сравнение с тем, как долго земля хранит в себе тайны Великой Отечественной войны.  А учитывая, что их еще множество, то возраст поискового движения еще рано называть солидным. Вместе с тем, за прошедшие 30 лет сделано было многое. Поисковики нашли 13 тысяч останков советских воинов, погибших на полях сражений. Личности 1200 из них были установлены, сообщает телеканал "ТАКТ". Бойцы обрели вечный покой, почет и славу  от потомков. Евгений Константинов – один из участников центра «Поиск». Не представляет свою жизнь без поисковой деятельности.

Евгений Константинов, поисковик: «Хотел и добился. Меня привели,  и я по сей день в отряде состою. Сын также со мной. С нами дети занимаются раскопками. Поднимают бойцов, останки. У нас большой отряд, дружная большая семья. Мы друг за друга горой, все вместе делаем. Ощущения противоречивые, когда поднимаешь останки бойцов. О многом задумываешься. Наши ровесники, но они старше нас на полвека, больше полувека. Поэтому и радость и грусть. Но больше радость за то, что мы их все-таки нашли».

На сегодняшний день в городах и районах области действуют 27 отрядов центра «Поиск». Всего в движении  около 1000 участников. Все они – люди увлеченные. Никита Ворошилин признается, за три года поисковой деятельности, перестал волноваться из-за того, что земля хранит в себе еще и немало опасностей в виде неразорвавшихся боеприпасов.

Никита Ворошилин, поисковик: «Оно как-то не страшно. Увлекательно. Уже не понимаешь, что какая-то опасность есть. Просто увлечен работой, есть лишь желание что-то отыскать.  Оно подавляет все страхи. Но осторожность нужна, конечно. Это обязательно».

Занимаются в центре не только поисковой работой, но также просветительской. Благодаря визитам в учебные заведения, подрастающее поколение лучше понимает – что такое Великая Отечественная война и какой подвиг совершили защитники Родины.

Игорь Алехин, поисковик: «Мы ездим по школам и показываем детям экспонаты. Дети трогают их, соприкасаются с историей. Я вижу, как у них горят глаза. Они интересуются этим. Мы открываем для детей что-то такое, что они еще не видели. Возможно,  они видели в музеях, но там нельзя трогать.  Мы же можем дать подержать в руки, расскажем об истории этой находки,. Не каждая находка проста, у каждой есть своя особенность».

Поздравить многочисленную команду поисковиков, а также руководителя центра «Поиск» Игоря Цуканова пришли представители региональных властей. Пообещали и в дальнейшем оказывать поддержку деятельности поисковой организации.

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