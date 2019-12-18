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Опубликована программа новогодних мероприятий в Курске

Торжества стартуют уже в это воскресенье – 22 декабря – с театрализованного шествия Дедов Морозов
Опубликована программа новогодних мероприятий в Курске

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Праздничные мероприятия стартуют уже в это воскресенье – 22 декабря – с театрализованного шествия Дедов Морозов. Оно начнется в 15 часов на Красной площади. Парад пройдёт по улице Ленина до Театральной площади.

В новогоднюю ночь у главной ёлки на площади перед драмтеатром с 11 вечара пройдёт развлекательная программа. Она продлится до 3 часов ночи. В первые дни января здесь также пройдут новогодние представления под открытым небом.

Также 1 января с часа ночи до четырёх утра новогоднюю ночь отпразднуют в микрорайонах Курска: на площади Рокоссовского, в 17-м Степном переулке, на улице Раздольная, на ПЛК-48, на улице 1-я Степная, у центра досуга «Родина» (улица Менделеева, 31), у ДШИ № 6 (в парке КЗТЗ), у ЦД «Сказка» (на проспекте Дружбы, 18), у городского молодёжного центра «Гелиос» (на улице 50 лет Октября, 102), и на площади перед фитнес- клубом «Три океана»(на улице Союзная, 26).

В праздничные дни курян и гостей города также ждут разные мероприятия. 

В 7 вечера 1 января на Театральной площади начнётся новогодняя программа «В свете ёлочных огней». 
Там же 2 и 3 января жителей приглашают на праздничную новогоднюю программу «Зимние забавы». Начало в пять вечера.
Со 2 по 5января на Театральной площади можно будет повеселиться на праздничной программе «Новогодняя карусель». Мероприятия начнутся в три часа дня.

4 января в драмтеатре состоится Ёлка Главы города с просмотром спектакля «Щелкунчик». Начало в 10 утра. В тот же день, но в час дня на Театральной площади закружится «Снежный хоровод».

7 января на курян приглашают посетить народные гуляния «Рождество Христово» Театральной площади. Начало в 14 часов.

Полную программу мероприятий можно посмотреть на сайте городской администрации.

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