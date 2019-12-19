В Курской области работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году

Номера телефонов в Курске и районах области

В преддверии новогодних праздников региональное управление Роспотребнадзора проводит в Курской области «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров. Специалисты проконсультируют курян о детской одежде, обуви, игрушках, сладких подарках, карнавальных костюмах, пиротехнике, услугах аниматоров и детских ёлок, а также действующих нормативных требованиях к этой категории товаров и услуг.«Горячая линия» завершит работу 20 декабря. Куряне могут задать свои вопросы с 9 утра до пяти вечера, в пятницу – до 16 часов.В Курске 8 (4712) 58-71-86;В Железногорске, Железногорском, Дмитриевском и Фатежском районах 8 (471-48) 2-46-49;В Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах 8 (471-40) 2-14-88;В Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах 8 (471-43) 2-16-38;В Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах 8 (471-45) 4-39-65.Также работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).