Это интерактивная карта, на которой любой желающий сможет увидеть ключевые показатели о состоянии и охране окружающей

У Курской области появился экологический паспорт. Документ разработал областной комитет экологической безопасности и природопользования. В основу легли лучшие практики российских регионов.





Экологический паспорт представляет собой интерактивную карту Курской области, на которой любой желающий сможет увидеть ключевые показатели о состоянии и охране окружающей среды в регионе.





Также на основе сервиса планируется разработать экологический рейтинг муниципальных образований. В комитете экологической безопасности и природопользования надеются, что это мотивирует курян поддерживать родной край в чистоте, – отметил председатель комитета Константин Поляков.





На карте можно получить информацию об объектах негативного воздействия на окружающую среду, местах отдыха, охотничьих базах, типах растительности, полигонах ТБО и гидротехнических сооружениях, особо охраняемых природных территориях Курской области. Информация ежедневно дорабатывается и регулярно актуализируется.