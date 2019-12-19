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Лента новостей / В регионе

У Курской области появился экологический паспорт

Это интерактивная карта, на которой любой желающий сможет увидеть ключевые показатели о состоянии и охране окружающей среды в регионе

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У Курской области появился экологический паспорт. Документ разработал областной комитет экологической безопасности и природопользования. В основу легли лучшие практики российских регионов.


Экологический паспорт представляет собой интерактивную карту Курской области, на которой любой желающий сможет увидеть ключевые показатели о состоянии и охране окружающей среды в регионе. 


Также на основе сервиса планируется разработать экологический рейтинг муниципальных образований. В комитете экологической безопасности и природопользования надеются, что это мотивирует курян поддерживать родной край в чистоте, – отметил председатель комитета Константин Поляков.


На карте можно получить информацию об объектах негативного воздействия на окружающую среду, местах отдыха, охотничьих базах, типах растительности, полигонах ТБО и гидротехнических сооружениях, особо охраняемых природных территориях Курской области. Информация ежедневно дорабатывается и регулярно актуализируется.

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