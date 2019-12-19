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В областном центре открыли движение по проспекту Надежды Плевицкой

В эксплуатацию введена первая очередь дороги, которая должна соединить многоэтажный район застройки Центрального округа с промышленной зоной Сеймского округа с выходом на объездную дорогу М-2 «Крым»
В областном центре открыли движение по проспекту Надежды Плевицкой

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В эксплуатацию введена первая очередь дороги, которая должна соединить многоэтажный район застройки Центрального округа с промышленной зоной Сеймского округа с выходом на объездную дорогу М-2 «Крым». Подрядчик выполнил работы с опережением графика на 11 месяцев, сообщает телеканал "ТАКТ".

Дороги, которая проходит через новые жилые микрорайоны, в этом году быть не должно. Во всяком случае, в контракте указан совсем другой срок – ноябрь 2020 года. Таким образом, ввод первой очереди объекта, стоимость которого 262 миллиона рублей, произошел почти на год раньше. Руководитель подрядной организации, рассказывая о проделанной работе, опережением графика не хвастается.

Руслан Алистратов, директор ООО «ДРСУ»: «Данный объект  протяженностью 1,8 километра. Начали строительство в 2018 году, в 11 месяце. На данный момент работы практически все завершены. Объект полностью соответствует современным стандартам. Расчетная скорость  данном участке - 80 километров в час. По две полосы в каждом направлении движения».

Магистраль на проспекте Надежды Плевицкой – часть дороги, которая  уже в следующем году  может соединить многоэтажный район застройки Центрального округа с промзоной Сеймского округа с выходом на объездную дорогу М-2 «Крым».  В церемонии открытия движения принимает участие губернатор. Качеством работ он доволен, но увидел и недостатки.

Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Дело в том, что подрядчики открывают движение и вводят в эксплуатацию дорогу существенно раньше срока, предусмотренного государственным контрактом, поэтому кое-какие недоделки, конечно, есть. Разметка выполнена краской. Это недолговечно.  Поэтому мы договорились, что весной переделают разметку в термопластике. Для того, чтобы она несколько лет служила и обеспечивала безопасность дорожного движения».

Свое недовольство, связанное уже с рекламным щитом, Роман Старовойт высказал мэру Курска.

Виктор Карамышев, глава города Курска: «Также он сделал замечание по рекламной конструкции, которая здесь стоит, и которая, конечно, не нужна. Она  уродует внешний вид этой улицы. Также я доложил губернатору о том, что у нас сделан прекрасный подземный переход,  где в ближайшие дни будет установлен электрический подъемник для маломобильных групп населения. То есть, данная дорога соответствует современным стандартам».

Обсудив все достоинства и недостатки, первые лица области и города открывают движение по новой дороге.
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