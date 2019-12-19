Курские предприниматели продолжают обсуждать единый дизайн-код

ТАКТ".Сейчас дизайн-код разрабатывают в 20 регионах страны. В их числе и Курская область. Так называемый свод правил этикета городской среды власти решили обсудить непосредственно с бизнесменами. Цель мероприятия – услышать предложения предпринимателей по созданию единого стиля оформления городского ландшафта, сообщает телеканал "
Денис Водопьянов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской области: «Как бизнесу осуществлять свою деятельность; проводить рекламные кампании, акции, не выходя за пределы дизайн-кода. Чтобы это сильно не ударило по бюджету предпринимателя, чтобы процедура согласования и утверждения вывесок была прозрачная».
Дизайн-кодом города принято считать свод правил и рекомендаций по оформлению вывесок и наружной рекламы, фасадов зданий и прилегающей к ним территории. Многие горожане считают, что рекламные баннеры заполонили Курск и от них нужно избавить как можно скорее. Представители бизнес-сообщества пока с настороженностью относятся к предстоящим изменениям.
Анна Коновалова, советник губернатора Курской области: «Боятся, что однообразие отвлечёт клиентскую базу определённую. Боятся, что это понесёт за собой весьма большие финансовые затраты. Особенно ИП. Это, наверное, их самый главный страх».
В первую очередь предприниматели должны понимать, насколько важен дизайн-код, и что он будут только способствовать развитию их бизнеса, считают эксперты.
Артур Романенко, гендиректор агентства по привлечению инвестиций Курской области: «Наш основной посыл – донести, что уменьшение объёма рекламы и её стандартизация не приведёт к ухудшению восприятия информации, а наоборот повысит качество. Информация будет структурирована, понятна, чёткая и лаконичная».
Денис Водопьянов: «Разное отношение предпринимателей к подобным проектам, но в любом случае, с точки зрения эстетического развития города, дизайн-код, я уверен, преобразит город и сделает более комфортным для жизни».
Глава города Виктор Карамышев уверен, мнение предпринимателей необходимо учитывать в первую очередь.
Виктор Карамышев, глава г. Курск: «Это редкий и уникальный случай, когда нормативно-правовой акт не готовится где-то в закрытых кабинетах, а потом сваливается предпринимателям на голову и требует немедленного исполнения. Здесь как раз есть уникальная возможность предпринимателям обсудить, дать свои предложения, быть услышанными. Все понимают, что город нужно приводить в порядок, в том числе убирать визуальный мусор, эту рекламную анархию с поверхности зданий».
С тем, что существующие требования к благоустройству нуждаются в доработке, уверен и глава железнодорожного округа Курска Александр Дрынов.
Александр Дрынов, глава администрации Железнодорожного округа Курска: «Очистить город от рекламного мусора, привести к какому-то единому коду, сделать наш город действительно образцом. Это очень актуально, поэтому встреча, которая сегодня проходит, очень важна и власти, и жителям и бизнес сообществу».
В ближайшее время с представителями бизнеса запланированы ещё несколько встреч подобного формата.
Это редкий и уникальный случай, когда нормативно-правовой акт не готовится где-то в закрытых кабинетах, а потом сваливается предпринимателям на голову и требует немедленного исполнения. Здесь как раз и есть возможность уникальная предпринимателям обсудить, дать свои предложения, быть услышанными
Анна Коновалова, советник губернатора Курской области: «Это первый этап из пяти этапов разработки дизайн-кода, когда мы анализируем проблемы и собираем общественное мнение. К декабрю мы заканчиваем этот этап, а с января приступаем к разработке технической и графической части. Мы увидели весьма широкий запрос населения о том, что они хотят быть вовлечены в процесс, среди предпринимателей. Поэтому было принято решение общаться и общаться. Поскольку количество телефонных звонков и сообщений, которые поступали, - оно огромно. Сегодня мы собираем представителей малого и среднего бизнеса по округам, для того, чтобы им удобнее в своих комфортных условиях и сообществе работать».
Курские предприниматели продолжают обсуждать единый дизайн-код
Так называемый свод правил этикета городской среды власти решили обсудить непосредственно с бизнесменами