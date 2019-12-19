Артисты курской филармонии просят губернатора разобраться с увольнением директора

Коллектив направил Роману Старовойту письмо с просьбой личной встречи

Артисты курской филармонии снова встали на защиту своего директора. Они направили в адрес губернатора письмо с просьбой разобраться в ситуации с увольнением Алексея Конорева, пишет ИА "Секунда", в распоряжении которого появилось это письмо. Обращение подписали 169 человек.Многочисленные источники утверждают, что место Конорева займёт нынешний руководитель творческого "Звёздный" Максим Шанин. Он ранее работал вместе с новым председателем комитета по культуре Юлией Полетыкиной. Когда Полетыкина танцевала в шоу-балете ночных клубов "Гринн" и "Матрица", Шанин был её арт-директором. Поэтому в назначении его на должность директора филармонии прослеживается желание нового руководства сферы культуры ставить на места хорошо знакомых людей.Коллектив филармонии, в свою очередь, недоумевает, чем вызвано повторное увольнение их директора. Артисты говорят, что в последние месяцы тех, кто поддерживает Конорева, откровенно травят. Обстановка в филармонии психологически напряжённая, при этом творческая деятельность демонстрирует хорошие показатели - количество концертов увеличилось по сравнению с прошлым годом.Артисты просят губернатора лично встретиться с ними и разобраться в ситуации.