В двух округах Курска на следующей неделе будут отключать электричество

Курянам, проживающим в центре, повезло - там в этот раз отключений не запланировано

На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество. Потерпеть неудобства придётся жителям Сеймского и Железнодорожного округов. Курянам, проживающим в центре, повезло - там в этот раз отключений не запланировано.Причина, как и прежде, плановые работы в электрических сетях АО "Курские электрические сети". В зону отключения попали:улицы Пионеров 6-26, 11-25, Белинского 23-31, 22-30, Раздольная 2-66, Кольцевая 144, 1-я Огородная 1-35, 2-44, 2-я Огородная 1-21, 4-22, Резиновая 2/8- 10/9, Харьковская 2/1- 8/2, Черняховского 1/2 -13/1, 7а, Белгородская 1/13 – 9/10, Раздольный переулок 2-30 и проспект Кулакова, 12.3-я Цветовская 5-41; 4-68; Городская 51а-71; 50-152; 1-я Поселковая 1-19; 2-24; 2-я Поселковая 1-19, 2-20; 3-я Поселковая 1-21, 2-20; 4-я Поселковая 1-11, 2-20; 5-я Поселковая 1-9, 2-10; 6-я Поселковая 1-39, 2-20; Трубная 35; 10-й Степной переулок 5-15,4-16; 11-й Степной переулок 3-15,2-14Ровецкая 2-10, 1-13, 3-я Кожевенная 1-20, Курчатова 1-31, 2-32, Очаковская 2-14, 1-17, Минина 34-48, Соловьиная 5-9, 68А, 68, 29-31.на улице Чайковского, 70 - АЗС №99,на улице Соловьиная, 45Б – МЧС России по Курской области,на улице Соловьиная, 43 - торговая компания «Новые технологии».