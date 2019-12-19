  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Куряне через мобильное приложение могут оценить качество дорожных работ

В России запустили мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». С ним можно быть в курсе сроков ремонта, текущих и запланированных работ
Куряне через мобильное приложение могут оценить качество дорожных работ

Читайте также

В России запустили мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». С ним можно быть в курсе сроков ремонта, текущих и запланированных работ.

Приложение поможет следить за ремонтом автомобильных трасс, включённых в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Здесь кроме сроков ремонта, текущих и запланированных работах можно будет узнать, кто подрядчик, а также оставить свой отзыв. И даже дать рекомендации – где поставить знак или убрать бордюр.

Предназначено оно не только для автомобилистов – следить за безопасностью дорог и оставлять свои отзывы могут и пешеходы, и велосипедисты, и пассажиры общественного транспорта, желающие дать оценку работе автобусов и троллейбусов. Отзывы можно добавлять вместе с фотографиями, также скоро появится возможность ставить оценки дорожникам по пятибалльной шкале.

Таким образом, приложение станет каналом обратной связи.

Скачать приложение «Госуслуги. Дороги» можно в магазинах Apple Store и Google Play. В нём уже доступна информация о дорогах, включённых в программу нацпроекта на 2019 год во всех регионах России.

После подтверждения местоположения пользователь может увидеть карту дорог, на которой жёлтым цветом отмечены участки, где работы ведутся, зелёным – где работы завершены (контракт выполнен, в том числе оплачен), серым – где ожидается их начало. После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе, поставить свою оценку или написать отзыв.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Деревня и посёлок в Курской области вошли в список населённых пунктов с самыми интересными названиями

Назначен новый директор курской филармонии

Завтра в Курске Губернаторский оркестр представит новое симфо-шоу

Девять курских призывников в этом году предпочли службу учёбе

В курском технопарке «Кванториум» обучать детей будут педагоги, стажировавшиеся в Сколково

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске