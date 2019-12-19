  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В курском технопарке «Кванториум» обучать детей будут педагоги, стажировавшиеся в Сколково

Обучения там совершенно бесплатное
В курском технопарке «Кванториум» обучать детей будут педагоги, стажировавшиеся в Сколково

Читайте также

В Курске открылся детский технопарк «Кванториум». Его открыли в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Это структурное подразделение областного Центра развития творчества детей и юношества. Технопарк находится в здании КГУ на улице Карла Маркса, 51. 

Ежегодно в «Кванториуме» будут заниматься более 800 детей от 10 до 18 лет. Квалифицированные педагоги будут обучать ребят инженерному делу, проектной работе, решению изобретательских и производственных задач. Технопарк оснащён высокотехнологичным оборудованием. Отмечается, что все преподаватели прошли стажировку в инновационном центре Сколково. Обучение там бесплатное. 

«Подобные учреждения – это новый образовательный формат, благодаря которому демонстрируются перспективы инженерных специальностей и создаются условия для творческого развития молодёжи. Уверена, что благодаря технопарку будет реализовано множество инновационных идей талантливых курских ребят», – подчеркнула председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Деревня и посёлок в Курской области вошли в список населённых пунктов с самыми интересными названиями

Назначен новый директор курской филармонии

Завтра в Курске Губернаторский оркестр представит новое симфо-шоу

Девять курских призывников в этом году предпочли службу учёбе

В Курске заблудившихся в лесу пенсионерок искал весь личный состав Западного отдела

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске