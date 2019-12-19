В курском технопарке «Кванториум» обучать детей будут педагоги, стажировавшиеся в Сколково

Обучения там совершенно бесплатное

В Курске открылся детский технопарк «Кванториум». Его открыли в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». Это структурное подразделение областного Центра развития творчества детей и юношества. Технопарк находится в здании КГУ на улице Карла Маркса, 51.Ежегодно в «Кванториуме» будут заниматься более 800 детей от 10 до 18 лет. Квалифицированные педагоги будут обучать ребят инженерному делу, проектной работе, решению изобретательских и производственных задач. Технопарк оснащён высокотехнологичным оборудованием. Отмечается, что все преподаватели прошли стажировку в инновационном центре Сколково. Обучение там бесплатное.«Подобные учреждения – это новый образовательный формат, благодаря которому демонстрируются перспективы инженерных специальностей и создаются условия для творческого развития молодёжи. Уверена, что благодаря технопарку будет реализовано множество инновационных идей талантливых курских ребят», – подчеркнула председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.