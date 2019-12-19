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Девять курских призывников в этом году предпочли службу учёбе

Призыв на военную службу по всей стране завершится 31 декабря
Девять курских призывников в этом году предпочли службу учёбе

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В этот призыв академические отпуска для прохождения военной службы взяли 9 курян. Об этом рассказали на пресс-конференции заместителя главы города Владимира Гребёнкина и военного комиссара Центрального и Сеймского округов Игоряь Ясько. 

Сейчас призывной комиссией по Центральному и Сеймскому округам принято 319 решений о призыве, это более 100 процентов от установленного задания, отметил военком. В войска отправлены 260 человек. В основном куряне будут служить в Западном военном округе. Тем, кто приходил первым, не дожидаясь повестки, предоставляли право выбора вида и рода войск в соответствии со своей категорией здоровья. Шли навстречу и тем, кто предпочёл службу учёбе. 

Последние команды будут формироваться из тех, кому предстоит служить в Курском гарнизоне. Поэтому те, кто ещё не отдал свой долг Родине, но хотел бы проходить военную службу ближе к дому, могут прийти в военкомат и заявить о своём желании, - пояснил Игоряь Ясько. 

Он подчеркнул, что призыв проходит максимально открыто для родителей призывников, учитываются все пожелания молодых людей по выбору места службы. 

Кроме того, Владимир Гребёнкин напомнил, что уклонисты в 27 лет вместо военного билета получат справку, а с этим документом найти хорошую работу будет довольно сложно.

Призыв на военную службу по всей стране завершится 31 декабря.

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