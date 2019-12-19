  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завтра в Курске Губернаторский оркестр представит новое симфо-шоу

20 декабря в Концертном зале МегаГринн выступит Губернаторский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина с программой симфо-шоу "Star music"

Читайте также

20 декабря в Концертном зале МегаГринн выступит Губернаторский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина с программой симфо-шоу "Star music"!

Зрителей ждёт захватывающее музыкальное шоу: на границе музыкальных направлений синтезировавшее в себе рок-хиты, легендарные саундтреки, музыку из видеоигр и народную музыку. 
В ПРОГРАММЕ: Sting, Nirvana, Guns N' Roses, Michael Jackson и многое другое. 

Сергей Проскурин: "Прежде всего хочу поздравить всех курян с наступающим праздником. Пожелать всем здоровья, быть всем вместе и преодолевать те сложности, которые жизнь нам предьявляет. Я думаю, что эти сложности приятно преодолевать. Симфо-шоу "Star music" - это новая программа. Из старого репертуара по просьбам наших слушателей мы оставили только три произведения. Всё остальное будет новая программа, у нас будет новая ритм-секция, это удивительный гитарист, но пока мы не раскрываем наши тайны и секреты. Также будет звучать музыка из популярных голливудских кинофильмов, будет звучать музыка Эннио Морриконе, Майкла Джексона, с его концертов в переложении для симфонического оркестра. Будет достаточно много развлекательной музыки, весёлой и позитивной. Затем у нас концерт - Губернаторская Ёлка, мы играем интересную программу из произведений Петра Ильича Чайковского. И 31 декабря тоже приглашаю всех на наш концерт, где будет звучать новогодняя, рождественская традиционная музыка".
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Деревня и посёлок в Курской области вошли в список населённых пунктов с самыми интересными названиями

Назначен новый директор курской филармонии

Девять курских призывников в этом году предпочли службу учёбе

В курском технопарке «Кванториум» обучать детей будут педагоги, стажировавшиеся в Сколково

В Курске заблудившихся в лесу пенсионерок искал весь личный состав Западного отдела

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске