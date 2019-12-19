Завтра в Курске Губернаторский оркестр представит новое симфо-шоу

20 декабря в Концертном зале МегаГринн выступит Губернаторский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина с программой симфо-шоу "Star music"

20 декабря в Концертном зале МегаГринн выступит Губернаторский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина с программой симфо-шоу "Star music"!Зрителей ждёт захватывающее музыкальное шоу: на границе музыкальных направлений синтезировавшее в себе рок-хиты, легендарные саундтреки, музыку из видеоигр и народную музыку.В ПРОГРАММЕ: Sting, Nirvana, Guns N' Roses, Michael Jackson и многое другое.