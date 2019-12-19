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Назначен новый директор курской филармонии

Учреждение возглавил Максим Шанин из «Звёздного»
Назначен новый директор курской филармонии

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Новым директором Курской областной филармонии сегодня назначен Максим Шанин, который ранее руководил концертно-творческим центром «Звёздный», сообщили в областной администрации. 

В «Звёздном» Максим Шанин объединил творческие коллективы, была собрана команда единомышленников, которые принимали участие в организации всех крупных городских мероприятий. Ежегодно КТЦ «Звёздный» проводил более 300 мероприятий, говорится в сообщении.

Отмечается, что Максим Шанин планирует продолжить реализацию всех ранее намеченных филармонией планов.  

Ранее артисты обратились к губернатору с просьбой разобраться с увольнением теперь уже бывшего директора филармонии Алексея Конорева.  

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