Деревня и посёлок в Курской области вошли в список населённых пунктов с самыми интересными названиями
Это деревня Русская Конопелька и посёлок Красный Пахарь
В этот список вошли деревня Русская Конопелька и посёлок Красный Пахарь в Курской области.
Также в списке необычных названий значатся деревня Непременная Лудзя в Удмуртии, сёла Сёстры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском края, село Передняя Бырка в Забайкалье и деревни Пиджакова, Смородинка, Калачики и Ёлкина в Свердловской области.
Помимо них в госреестре появились деревня Ленин-Буляк в Башкирии, здесь проживают четыре человека и село Пристань Исады, в котором всего два жителя.
В Ульяновской области есть, например, деревня Папуз-Гора, в Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон.