Роман Старовойт поздравил сотрудников «Элеватормельмаш» с 75-летием со дня создания предприятия

За эти годы завод освоил выпуск востребованной и сложной продукции: от простейших деталей мельничного и элеваторного оборудования до транспортеров и передвижных мастерских