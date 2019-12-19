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Лента новостей / В регионе

Шествие Дедов Морозов перекроет дорогу курским автомобилистам

Также будет запрещена парковка
Шествие Дедов Морозов перекроет дорогу курским автомобилистам

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В воскресенье, 22 декабря в Курске стартуют новогодние торжества. По центральной улице пройдёт традиционное шествие Дедов Морозов. 

В связи с этим с 13 часов до 15.30 будет перекрыто движение автомобильного и пассажирского транспорта по улице Ленина от пересечения с улицей Садовая до улицы Урицкого. Кроме этого с 12.30 до 15.30 будет запрещена парковка автомобилей на Красной площади.

Проехать можно будет от улицы Садовая до улицы Урицкого по улице Радищева. Там же со всеми установленными остановками будет ходить пассажирский автотранспорт.  

Курян просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.

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