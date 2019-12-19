Шествие Дедов Морозов перекроет дорогу курским автомобилистам

Также будет запрещена парковка

В воскресенье, 22 декабря в Курске стартуют новогодние торжества. По центральной улице пройдёт традиционное шествие Дедов Морозов.В связи с этим с 13 часов до 15.30 будет перекрыто движение автомобильного и пассажирского транспорта по улице Ленина от пересечения с улицей Садовая до улицы Урицкого. Кроме этого с 12.30 до 15.30 будет запрещена парковка автомобилей на Красной площади.Проехать можно будет от улицы Садовая до улицы Урицкого по улице Радищева. Там же со всеми установленными остановками будет ходить пассажирский автотранспорт.Курян просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.