На новогодних праздниках в Курске будет действовать режим «Повышенной готовности»

В саму новогоднюю ночь безопасность курян обеспечат 150 правоохранителей

Чтобы новогодние праздники в Курске прошли спокойно, спасатели и силовые ведомства 31 декабря перейдут в режим «Повышенной готовности». Он будет действовать до 9 января 2020 года. Безопасность в период новогодних каникул обсудили на заседании антитеррористической комиссии, которую провёл глава города Виктор Карамышев.Для оперативного реагирования в случае ЧС будет организовано круглосуточное дежурство в администрациях муниципальных образований. Особое внимание уделят правилам пожарной безопасности: в учреждениях и на предприятиях сейчас проверяют системы связи, оповещения, сигнализации, тревожного вызова, пожаротушения и технические средства безопасности.В этом году в Курске запланировано более 140 различных праздничных мероприятий. По предварительным подсчётам, в них примут участие около 160 тысяч детей и 110 тысяч взрослых. Поэтому стражи порядка уже начали подготовительную работу, а в саму новогоднюю ночь безопасность курян обеспечат 150 сотрудников правоохранительных органов.