В Курске в столкновении автокрана с трамваем пострадала пассажирка

Авария произошла на кольцевом перекрёстке

В Курске на улице Малых сегодня столкнулись автокран на базе КАМАЗа и трамвай. Авария случилась около 13 часов.Как рассказали в региональном УМВД, КАМАЗ, за рулём которого был 40-летний водитель выехал на кольцо в направлении улицы Кожевенной, где столкнулся с трамваем, которым управляла 42-летняя женщина.Очевидцы сообщают, что при столкновение вагон сошёл с рельсов. По предварительным данным пострадала одна пассажирка трамвая - 66-летняя пенсионерка.Инспекторы работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.