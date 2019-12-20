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Лента новостей / В регионе / Происшествия

В Курске в столкновении автокрана с трамваем пострадала пассажирка

Авария произошла на кольцевом перекрёстке

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В Курске на улице Малых сегодня столкнулись автокран на базе КАМАЗа и трамвай. Авария случилась около 13 часов. 

Как рассказали в региональном УМВД, КАМАЗ, за рулём которого был 40-летний водитель выехал на кольцо в направлении улицы Кожевенной, где столкнулся с трамваем, которым управляла 42-летняя женщина.

Очевидцы сообщают, что при столкновение вагон сошёл с рельсов. По предварительным данным пострадала одна пассажирка трамвая - 66-летняя пенсионерка. 

Инспекторы работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося. 


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