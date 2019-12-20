В Курске в столкновении автокрана с трамваем пострадала пассажирка
Авария произошла на кольцевом перекрёстке
Как рассказали в региональном УМВД, КАМАЗ, за рулём которого был 40-летний водитель выехал на кольцо в направлении улицы Кожевенной, где столкнулся с трамваем, которым управляла 42-летняя женщина.
Очевидцы сообщают, что при столкновение вагон сошёл с рельсов. По предварительным данным пострадала одна пассажирка трамвая - 66-летняя пенсионерка.
Инспекторы работают на месте ДТП и выясняют все обстоятельства случившегося.