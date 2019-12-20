В областном центре открыли движение по проспекту Надежды Плевицкой

В эксплуатацию введена первая очередь дороги, которая должна соединить многоэтажный район застройки Центрального округа с промышленной зоной Сеймского округа с выходом на объездную дорогу М-2 «Крым»