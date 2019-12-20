Куряне через мобильное приложение могут оценить качество дорожных работ

В России запустили мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». С ним можно быть в курсе сроков ремонта, текущих и запланированных работ

В России запустили мобильное приложение «Госуслуги. Дороги». С ним можно быть в курсе сроков ремонта, текущих и запланированных работ.Приложение поможет следить за ремонтом автомобильных трасс, включённых в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Здесь кроме сроков ремонта, текущих и запланированных работах можно будет узнать, кто подрядчик, а также оставить свой отзыв. И даже дать рекомендации – где поставить знак или убрать бордюр.Предназначено оно не только для автомобилистов – следить за безопасностью дорог и оставлять свои отзывы могут и пешеходы, и велосипедисты, и пассажиры общественного транспорта, желающие дать оценку работе автобусов и троллейбусов. Отзывы можно добавлять вместе с фотографиями, также скоро появится возможность ставить оценки дорожникам по пятибалльной шкале.Таким образом, приложение станет каналом обратной связи.Скачать приложение «Госуслуги. Дороги» можно в магазинах Apple Store и Google Play. В нём уже доступна информация о дорогах, включённых в программу нацпроекта на 2019 год во всех регионах России.После подтверждения местоположения пользователь может увидеть карту дорог, на которой жёлтым цветом отмечены участки, где работы ведутся, зелёным – где работы завершены (контракт выполнен, в том числе оплачен), серым – где ожидается их начало. После выбора участка дороги пользователь может посмотреть информацию по нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе, поставить свою оценку или написать отзыв.