В Курске заблудившихся в лесу пенсионерок искал весь личный состав Западного отдела

70-летние курянки ежедневно занимались скандинавской ходьбой с палками

В Курске двух пенсионерок, заблудившихся вечером в лесу, искал Западный отдел полиции всем личным составом.70-летние курянки ежедневно занимались скандинавской ходьбой с палками. Часто они гуляли в лесу у парка Солянка, преодолевая внушительные расстояния, рассказали в полиции.В воскресенье пенсионерки стартовали от мемориала «Жертвам фашизма» и вышли на лесную грунтовую дорогу. Вскоре стемнело и пошёл дождь. Они случайно пропустили нужный поворот, и не заметили, как далеко ушли от дома. По началу женщины пытались сами отыскать дорогу обратно, но не смогли и поняли, что заблудились. Тогда курянки позвонили в службу спасения.В Западном отделе полиции по тревоге подняли весь личный состав. Поиски сильно осложнял дождь, приглушающий звуки и размывший лесные тропы. Более полутора часов правоохранители двигались по пересечённой местности, выкрикивая имена потерявшихся женщин. Время от времени они связывались с пенсионерками по телефону, интересовались их самочувствием и просили описать окружающий пейзаж. Женщины объяснили, что находятся у реки, это позволило стражам порядка точнее определить направление движения.Тогда к поискам подключили служебный автотранспорт, правда, ашина постоянно застревала в грязи. Результат не заставил себя долго ждать. Пенсионерки услышали звуки сирены и пошли на свет проблесковых маячков. Обнаружили их в чаще леса, в 3 километрах от автотехнического колледжа.Полицейские отвезли женщин в отдел и вызвали Скорую помощь. К счастью, они не пострадали, только промокли и замёрзли. Убедившись, что жизни и здоровью курянок ничего не угрожает, стражи порядка отвезли их домой.