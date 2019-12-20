Завтра в Курске Губернаторский оркестр представит новое симфо-шоу
20 декабря в Концертном зале МегаГринн выступит Губернаторский камерный оркестр под управлением Сергея Проскурина с программой симфо-шоу "Star music"
Зрителей ждёт захватывающее музыкальное шоу: на границе музыкальных направлений синтезировавшее в себе рок-хиты, легендарные саундтреки, музыку из видеоигр и народную музыку.
В ПРОГРАММЕ: Sting, Nirvana, Guns N' Roses, Michael Jackson и многое другое.
Сергей Проскурин: "Прежде всего хочу поздравить всех курян с наступающим праздником. Пожелать всем здоровья, быть всем вместе и преодолевать те сложности, которые жизнь нам предьявляет. Я думаю, что эти сложности приятно преодолевать. Симфо-шоу "Star music" - это новая программа. Из старого репертуара по просьбам наших слушателей мы оставили только три произведения. Всё остальное будет новая программа, у нас будет новая ритм-секция, это удивительный гитарист, но пока мы не раскрываем наши тайны и секреты. Также будет звучать музыка из популярных голливудских кинофильмов, будет звучать музыка Эннио Морриконе, Майкла Джексона, с его концертов в переложении для симфонического оркестра. Будет достаточно много развлекательной музыки, весёлой и позитивной. Затем у нас концерт - Губернаторская Ёлка, мы играем интересную программу из произведений Петра Ильича Чайковского. И 31 декабря тоже приглашаю всех на наш концерт, где будет звучать новогодняя, рождественская традиционная музыка".