Назначен новый директор курской филармонии
Учреждение возглавил Максим Шанин из «Звёздного»
В «Звёздном» Максим Шанин объединил творческие коллективы, была собрана команда единомышленников, которые принимали участие в организации всех крупных городских мероприятий. Ежегодно КТЦ «Звёздный» проводил более 300 мероприятий, говорится в сообщении.
Отмечается, что Максим Шанин планирует продолжить реализацию всех ранее намеченных филармонией планов.
Ранее артисты обратились к губернатору с просьбой разобраться с увольнением теперь уже бывшего директора филармонии Алексея Конорева.