Деревня и посёлок в Курской области вошли в список населённых пунктов с самыми интересными названиями

Это деревня Русская Конопелька и посёлок Красный Пахарь

В Федеральной кадастровой палате назвали населённые пункты с самыми интересными названиями, чьи границы в этом году внесли в госреестр недвижимости.В этот список вошли деревня Русская Конопелька и посёлок Красный Пахарь в Курской области.Также в списке необычных названий значатся деревня Непременная Лудзя в Удмуртии, сёла Сёстры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском края, село Передняя Бырка в Забайкалье и деревни Пиджакова, Смородинка, Калачики и Ёлкина в Свердловской области.Помимо них в госреестре появились деревня Ленин-Буляк в Башкирии, здесь проживают четыре человека и село Пристань Исады, в котором всего два жителя.В Ульяновской области есть, например, деревня Папуз-Гора, в Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон.