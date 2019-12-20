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Деревня и посёлок в Курской области вошли в список населённых пунктов с самыми интересными названиями

Это деревня Русская Конопелька и посёлок Красный Пахарь 
Деревня и посёлок в Курской области вошли в список населённых пунктов с самыми интересными названиями

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В Федеральной кадастровой палате назвали населённые пункты с самыми интересными названиями, чьи границы в этом году внесли в госреестр недвижимости. 

В этот список вошли деревня Русская Конопелька и посёлок Красный Пахарь в Курской области.

Также в списке необычных названий значатся деревня Непременная Лудзя в Удмуртии, сёла Сёстры, Колено и Горячка в Саратовской области, деревня Барабан в Пермском края, село Передняя Бырка в Забайкалье и деревни Пиджакова, Смородинка, Калачики и Ёлкина в Свердловской области.

Помимо них в госреестре появились деревня Ленин-Буляк в Башкирии, здесь проживают четыре человека и село Пристань Исады, в котором всего два жителя. 

В Ульяновской области есть, например, деревня Папуз-Гора, в Ярославской области официально обрели границы деревни Выдры, Гологузово, Негодяйка, Черный Враг и Красный Слон. 
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