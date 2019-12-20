Роман Старовойт поздравил сотрудников «Элеватормельмаш» с 75-летием со дня создания предприятия

ТАКТ".Широко известное предприятие не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья – «Элеватормельмаш» - отпраздновало свое 75-летие. За эти годы завод освоил выпуск востребованной и сложной продукции: от простейших деталей мельничного и элеваторного оборудования до транспортеров и передвижных мастерских. Ознакомиться с производством и поздравить коллектив предприятия пришел и глава региона Роман Старовойт, сообщает телеканал "
«Элеватормельмаш» прошел путь от небольшой чугунолитейной мастерской до современного машиностроительного предприятия с высоким уровнем технологии производства по изготовлению сложного оборудования. Сейчас на заводе выпускается комплекс изделий для мельничного, элеваторного и комбикормового производства. Ознакомился с деятельностью «Элеватормельмаш» и губернатор Курской области. Роман Старовойт отметил успехи предприятия и географию поставок продукции.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Отрадно видеть, что география поставки продукции, которая выпускается в Курске, - фактически вся страна. От Калининграда до Дальнего Востока. Мы с руководством предприятия обсудили, те проблемы, которые существуют на предприятии и пути их решения. Очевидно, они есть. Наша задача – создать комфортные условия для развития бизнеса, для развития производства, чтобы создавались новые рабочие места».
По мере технического перевооружения завод ежегодно осваивал выпуск востребованной и все более сложной продукции: от простейших деталей мельничного и элеваторного оборудования до транспортеров и передвижных мастерских, а затем - сборно-разборных зерносушилок, гидравлических домкратов, шлюзовых затворов, самотечного и зерноочистительного оборудования.
Елена Руденская, Генеральный директор АО «Элеватормельмаш»: «Мы меняемся каждый год и каждый день. Поэтому меняться и стремиться все еще есть к чему. Планируем расширить линейку очистительного оборудования. Чтобы мы могли быть полезны не только большому сельхозпроизводителю, но и маленькому».
За 75 лет плодотворной работы усилиями нескольких поколений было создано современное производство, обеспечивающее выпуск высокоэффективного оборудования с большим диапазоном технических возможностей и широкой областью применения. Только в этом году предприятием было выпущено продукции на сумму в 253 миллиона рублей.
Андрей Бондаренко, Президент компании ООО «Зерновые системы»: «Потенциал в Курской области в нашей сфере сельского хозяйства громадный. У нас лучшие земли в стране. Лучше земель, чем в Курской области нет. По прогнозам мы видим рост урожайности – 5-10% каждый год. То есть через 5 лет можно предположить 6-7 миллионов тонн только в Курской области. И на эту перспективу надо смотреть. Хороший урожай, чтобы он был доходом, а не проблемой – эти вещи требуют совместного усилия и аграриев, и нас, и чиновников с администрации, чтобы мы в завтрашний день заглянули».
На территории «Элеватормельмаш» действует 9 цехов. Производство оснащено заготовительным, жестяно-сварочным и механообрабатывающим оборудованием, которое позволяет переработать до 5 тысяч тонн металлопроката в год. Предприятие также оказывает услуги по проектированию, комплексной поставке оборудования, строительству, монтажу и обслуживанию поставляемых изделий. «Элеватормельмаш» широко известен не только в России, но и в ближнем и дальнем зарубежье. Производимая продукция экспортируется в страны СНГ и другие государства.
Андрей Бондаренко, Президент компании ООО «Зерновые системы»: «Импортозамещение – главная наша стратегия, делаем столько, сколько можем охватить. На сегодняшний день в элеваторной области в РФ мы и наши коллеги по цеху полностью закрыли всю импортную линейку по продукции в целом».
Андрей Черкашин, начальник цеха №7 АО «Элеватормельмаш»: «Для продажи у нас стоит серия сушилок зерновых. Это, начиная от одномодульной и заканчивая шестимодульной, в зависимости от того, какую производительность хочет заказчик. И к нему дополнительное оборудование. Это такие как испытательное оборудование, транспортное оборудование, конвейеры отцепные. Вот стоит, готовим к отгрузке «Норию». То есть все туда идет».
Роман Старовойт в день 75-летия со дня создания предприятия, поздравил всех сотрудников «Элеватормельмаш» с юбилеем. И выразил надежду на дальнейшее развитие компании, стабильное производство и поставку оборудования не только за пределами области, но и внутри региона.
Роман Старовойт, губернатор Курской области: «Я хочу пожелать предприятию в 75-летие твердо, уверенно смотреть вперед. Видно, что осваиваются новые линейки продукции. И хочу пожелать, чтобы было больше надежных клиентов, в том числе на территории Курской области. Мы очень рассчитываем на дальнейшее развитие предприятия».
Роман Старовойт поздравил сотрудников «Элеватормельмаш» с 75-летием со дня создания предприятия
За эти годы завод освоил выпуск востребованной и сложной продукции: от простейших деталей мельничного и элеваторного оборудования до транспортеров и передвижных мастерских