На новогодних праздниках в Курске будет действовать режим «Повышенной готовности»
В саму новогоднюю ночь безопасность курян обеспечат 150 правоохранителей
Для оперативного реагирования в случае ЧС будет организовано круглосуточное дежурство в администрациях муниципальных образований. Особое внимание уделят правилам пожарной безопасности: в учреждениях и на предприятиях сейчас проверяют системы связи, оповещения, сигнализации, тревожного вызова, пожаротушения и технические средства безопасности.
В этом году в Курске запланировано более 140 различных праздничных мероприятий. По предварительным подсчётам, в них примут участие около 160 тысяч детей и 110 тысяч взрослых. Поэтому стражи порядка уже начали подготовительную работу, а в саму новогоднюю ночь безопасность курян обеспечат 150 сотрудников правоохранительных органов.