Курян приглашают на благотворительную hand-made ярмарку

Вырученные средства пойдут на лечение больных сахарным диабетом детей

Завтра, 21 декабря, в ЮЗГУ пройдёт благотворительная hand-made ярмарка «Время чудес».Там можно приобрести эксклюзивные новогодние украшения, игрушки и сувениры, попробовать аппетитную выпечку и свежезаваренный рождественский чай, а заодно поучаствовать в различных мастер-классах и конкурсах от Деда Мороза и Снегурочки. Участникам обещают подарки.Также будет работать новогодняя фотозона, где любой желающий сможет сделать уютные праздничные фотографии.Организаторы отмечают - все вырученные средства пойдут на лечение детей, больных сахарным диабетом.Начало ярмарки в Юго-Западном университете в субботу в 11 часов.