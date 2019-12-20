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Курян приглашают на благотворительную hand-made ярмарку

Вырученные средства пойдут на лечение больных сахарным диабетом детей
Курян приглашают на благотворительную hand-made ярмарку

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Завтра, 21 декабря, в ЮЗГУ пройдёт благотворительная  hand-made ярмарка «Время чудес». 

Там можно приобрести эксклюзивные новогодние украшения, игрушки и сувениры, попробовать аппетитную выпечку и свежезаваренный рождественский чай, а заодно поучаствовать в различных мастер-классах и конкурсах от Деда Мороза и Снегурочки. Участникам обещают подарки.

Также будет работать новогодняя фотозона, где любой желающий сможет сделать уютные праздничные фотографии.  

Организаторы отмечают - все вырученные средства пойдут на лечение детей, больных сахарным диабетом. 

Начало ярмарки в Юго-Западном университете в субботу в 11 часов. 
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