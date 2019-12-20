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Полузащитник Максим Григорьев ушёл из курского «Авангарда»

За время в команде футболист провёл 23 официальные игры и дважды отметился взятием ворот соперников
Полузащитник Максим Григорьев ушёл из курского «Авангарда»

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Из курского «Авангарда» ушёл ещё один игрок - полузащитник Максим Григорьев. 

За время в команде футболист провёл 23 официальные игры и дважды отметился взятием ворот соперников, отмечает сайт клуба. 

В «Авангарде» поблагодарили Максима за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Ранее команду покинули лучший бомбардир Роман Минаев, нападающий Артём Федчук, полузащитник Илья Кубышкин и защитник Аслан Дашаев. Также сообщалось, что близки к уходу защитник Кирилл Гоцук и полузащитник Алан Касаев

На днях генеральный директор «Авангарда» в интервью порталу Championat отметил, что ротация - типичное явление для футбола. Клуб сейчас, по его словам,  работает над составом, которому предстоит сражаться после зимнего перерыва. 
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