Полузащитник Максим Григорьев ушёл из курского «Авангарда»
За время в команде футболист провёл 23 официальные игры и дважды отметился взятием ворот соперников
За время в команде футболист провёл 23 официальные игры и дважды отметился взятием ворот соперников, отмечает сайт клуба.
В «Авангарде» поблагодарили Максима за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.
Ранее команду покинули лучший бомбардир Роман Минаев, нападающий Артём Федчук, полузащитник Илья Кубышкин и защитник Аслан Дашаев. Также сообщалось, что близки к уходу защитник Кирилл Гоцук и полузащитник Алан Касаев.
На днях генеральный директор «Авангарда» в интервью порталу Championat отметил, что ротация - типичное явление для футбола. Клуб сейчас, по его словам, работает над составом, которому предстоит сражаться после зимнего перерыва.