ТЮЗ приглашает маленьких курян посмотреть сказку "Новогодняя путаница"

Сказки можно посмотреть почти каждый день

В Курске уже во всю готовятся к Новому году. Зарядиться праздничным настроением можно будет уже на следующей неделе. Традиционно Театр юного зрителя готовит для маленьких курян новогоднее представление.Администратор курского ТЮЗа «Ровесник» Галина Делова: "Новый год - это время красивой, доброй сказки, которая приходит в каждый дом. А какой ребёнок не мечтает оказаться в сказке, особенно под Новый год. Спектакль "Новогодняя путаница" - это сказка о добре и зле, о взаимовыручке и дружбе, где искорки добра творят настоящие чудеса. Не смотря на то, что злые силы хотят испортить новогодний праздник, всё закончится хорошо – это же чудесная история! А когда откроется мешок Деда Мороза, волшебство оживёт. Этот сказочный спектакль понравится и нашим юным зрителям, и их родителям".Продолжительность спектакля один час, категория 6+. Сказки можно посмотреть почти каждый день с 23 декабря по 8 января. исключение составят лишь последний день уходящего года и первый день нового. Спектакли будут проходить в 10 утра, в 12:30 и в 15 часов.