Его место займёт Вячеслав Берзин

Заместитель губернатора Максим Бесхмельницын покинул свой пост. Как отмечают в Доме Советов, по собственному желанию.





«Распоряжением губернатора от 20 декабря расторгнут срочный трудовой контракт с заместителем губернатора Курской области Максимом Бесхмельницыным», - говорится в сообщении региональной администрации.





С 23 декабря его место займёт Вячеслав Берзин. Ранее он возглавлял областной комитет цифрового развития и связи. Теперь он будет курировать такие сферы, как промышленность и предпринимательство, вопросы труда и занятости населения.





Исполнять обязанности председателя комитета цифрового развития и связи теперь будет начальник управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) комитета цифрового развития и связи Курской области Виктор Верёвкин.