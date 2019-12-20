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Лента новостей / В регионе

Заместитель губернатора Максим Бесхмельницын покинул свой пост

Его место займёт Вячеслав Берзин

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Заместитель губернатора Максим Бесхмельницын покинул свой пост. Как отмечают в Доме Советов, по собственному желанию.


«Распоряжением губернатора от 20 декабря расторгнут срочный трудовой контракт с заместителем губернатора Курской области Максимом Бесхмельницыным», - говорится в сообщении региональной администрации. 


С 23 декабря его место займёт Вячеслав Берзин. Ранее он возглавлял областной  комитет цифрового развития и связи. Теперь он будет курировать такие сферы, как промышленность и предпринимательство, вопросы труда и занятости населения.




Исполнять обязанности председателя комитета цифрового развития и связи теперь будет начальник управления развития информационных технологий (офиса цифровой трансформации) комитета цифрового развития и связи Курской области Виктор Верёвкин.

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